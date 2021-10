La moglie di Castellino: "Ecco perché l'attacco è stato voluto..." (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Parla la moglie di Castellino, leader di Forza Nuova: "L'assalto alla Cgil? È stato voluto anche dall'altra parte". L'accusa di Taormina: "C'è stata l'autorizzazione dell'ordine superiore" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Parla ladi, leader di Forza Nuova: "L'assalto alla Cgil? Èanche dall'altra parte". L'accusa di Taormina: "C'è stata l'autorizzazione dell'ordine superiore"

Advertising

romi_andrio : RT @gigi52335676: #NonelArena Pure la moglie di Castellino. Il circo è al completo - infoitinterno : Scontri a Roma, tra gli arrestati Giuliano Castellino, la moglie ai microfoni di Non è l'Arena: 'Solo un atto dimos… - nonelarena : #nonelarena Manifestazione no #greenpass, parla la moglie di Giuliano #Castellino: 'Mio marito e gli altri pestati… - AntonioBachetti : @maurizio30359 @nonelarena @Storace Ci mancava pure la moglie di Castellino! Da tagliarsi le vene...ovviamente in b… - La7tv : #nonelarena Manifestazione no green pass, parla la moglie di Giuliano Castellino: 'Mio marito e gli altri pestati d… -