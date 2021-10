La mattanza delle piccole medie imprese L' analisi dell' imprenditore Andrea Pasini

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ogni giorno i telegiornali raccontano gli ultimi dati relativi alla pandemia. Contagi, decessi e Terapie intensive si rincorrono su tutti i canali, tanto che molti hanno lamentato questa eccessiva copertura mediatica, specialmente in relazione ad altri paesi europei. Un numero di cui però si parla troppo poco è quellovittime del tessuto produttivo italiano dovuto alla crisi causata dal Covid. Gli ultimi dati pubblicati dall'Ufficio Studia Cgia di Mestre mostrano come la pandemia abbia distrutto 300.000 partite Iva. Dal febbraio 2020 a oggi, il numero di lavoratori non dipendenti è sceso a 302.000 unità (-5,8%) mentre quello dei dipendenti è calato di 89.000 unità (-0,5%). Questo significa che oggi in Italia sono attivi meno di cinque milioni di lavoratori autonomi (4.936.000) e circa 17,8 milioni di lavoratori dipendenti. ...