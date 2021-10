La mappa 3D dell’universo più dettagliata di sempre si può esplorare con la realtà virtuale

Leggi su wired

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) (immagine: Epfl)Una specie di Google Earth, ma per l’universo. Ecco cos’è il Virtual Reality Universe Project (Virup) sviluppato dal laboratorio di astrofisica (Lastro) della École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Epfl): un nuovo programma che restituisce come(2D o 3D) terabyte su terabyte di dati raccolti da ben 8 database, per visualizzare graficamente 4.500 esopianeti, decine di milioni di galassie, centinaia di milioni di oggetti spaziali e miliardi di fonti luminose. Il software, per ora disponibile solo nella sua versione beta, è open source, quindi accessibile a tutti con un computer e con dispositivi diper un’esperienza più immersiva. https://twitter.com/EPFL en/status/1447923006446182407 “La novità di questo progetto è stata mettere tutti i set di dati disponibili in ...