La mamma è No Vax, ma il giudice dà ragione al papà: sì al vaccino per i due figli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È accaduto a Parma. La decisione è stata emessa dal Tribunale civile dopo un ricorso urgente del padre dei due adolescenti, che si sono potuti vaccinare senza la firma – assenso della madre Leggi su lastampa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È accaduto a Parma. La decisione è stata emessa dal Tribunale civile dopo un ricorso urgente del padre dei due adolescenti, che si sono potuti vaccinare senza la firma – assenso della madre

