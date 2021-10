La leadership nelle PMI: efficienza e motivazione del team sono al primo posto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’imprenditore leader, cambia ruolo in azienda e diventa un tessitore di equilibri e relazioni in una sempre più sfidante gestione “a distanza” dei team. Secondo l’ultimo Market Watch PMI di Banca Ifis, realizzato in collaborazione con Format Research, su un campione rappresentativo di oltre 500 PMI italiane, una PMI su due ritiene che la leadership sia determinante nella gestione efficiente dei gruppi di lavoro. Per il 61% delle Piccole e Medie Imprese un leader, prima di tutto, deve saper motivare; poi essere in grado di programmare il lavoro (45%) quindi dimostrare capacità di problem solving (36%). Empatia e integrità (entrambe al 12% delle preferenze) e soprattutto visione, caratteristica intrinseca ma individuata solo dal 7% del campione, appaiono oggi quasi secondarie. La dimensione d’impresa incide nell’organizzazione La dimensione d’impresa ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’imprenditore leader, cambia ruolo in azienda e diventa un tessitore di equilibri e relazioni in una sempre più sfidante gestione “a distanza” dei. Secondo l’ultimo Market Watch PMI di Banca Ifis, realizzato in collaborazione con Format Research, su un campione rappresentativo di oltre 500 PMI italiane, una PMI su due ritiene che lasia determinante nella gestione efficiente dei gruppi di lavoro. Per il 61% delle Piccole e Medie Imprese un leader, prima di tutto, deve saper motivare; poi essere in grado di programmare il lavoro (45%) quindi dimostrare capacità di problem solving (36%). Empatia e integrità (entrambe al 12% delle preferenze) e soprattutto visione, caratteristica intrinseca ma individuata solo dal 7% del campione, appaiono oggi quasi secondarie. La dimensione d’impresa incide nell’organizzazione La dimensione d’impresa ...

