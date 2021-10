La Gigafactory italiana ITALVOLT arriva a un nuovo accordo: a breve operativa? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Procede a ritmo accelerato la nascita della prima Gigafactory italiana, grazie al progetto ITALVOLT: firmata una collaborazione con ABB. Gigafactory ITALVOLTITALVOLT Spa, società fondata da Lars Carlstrom con l’obiettivo di realizzare in Italia una delle più grandi Gigafactory d’Europa per la produzione e lo stoccaggio di batterie a ioni di litio per veicoli elettrici con una produzione a regime di 45 Gwh e batterie per circa 550 mila veicoli elettrici all’anno, ha selezionato ABB per il Front End Engineering and Design (FEED) del suo sito nel Nord Italia. ITALVOLT annuncia inoltre l’accordo di partnership con l’azienda tecnologica globale per identificare insieme le soluzioni di automazione, elettrificazione e digitalizzazione più ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Procede a ritmo accelerato la nascita della prima, grazie al progetto: firmata una collaborazione con ABB.Spa, società fondata da Lars Carlstrom con l’obiettivo di realizzare in Italia una delle più grandid’Europa per la produzione e lo stoccaggio di batterie a ioni di litio per veicoli elettrici con una produzione a regime di 45 Gwh e batterie per circa 550 mila veicoli elettrici all’anno, ha selezionato ABB per il Front End Engineering and Design (FEED) del suo sito nel Nord Italia.annuncia inoltre l’di partnership con l’azienda tecnologica globale per identificare insieme le soluzioni di automazione, elettrificazione e digitalizzazione più ...

