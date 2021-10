La foto che ha vinto il Wildlife Photographer of the Year (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È di Laurent Ballesta, mostra cernie mimetiche che escono da una nuvola di uova e sperma in una laguna della Polinesia francese Leggi su ilpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È di Laurent Ballesta, mostra cernie mimetiche che escono da una nuvola di uova e sperma in una laguna della Polinesia francese

Advertising

GiuliaSalemi93 : @LePrelemi Tweet di apprezzamento per le Princess che hanno fatto avere alle nostre foto le inquadrature che meritano ?? - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - rtl1025 : ???? @thisismaneskin: 'La foto nudi? stavamo aspettando che fossero pronte le luci dello shooting ed eravamo tutti nu… - bbyjohndeaky : RT @_saud4de_: Tutti a dire che è stata scattata una foto a Louis nel vip box durante il concerto di ieri sera e che lui si veda pure bene,… - FontanaFr : RT @GiorgiaMeloni: Reputo che questa foto falsificata, pubblicata da una giornalista iscritta all’ordine, sia di una gravità unica. Ho già… -