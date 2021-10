La dittatura di Savona (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E così secondo Paolo Savona viviamo in una “dittatura”. Il presidente della Consob lo ha scritto, riporta la Stampa, in una missiva nell’ambito della trasformazione della Banca Popolare di Sondrio in spa, come previsto dalla ormai vecchia riforma del 2015. Siccome c’è una storia resistenza ad adeguarsi alla normativa, si stanno tentando diverse iniziative per mantenere l’autonomia della Popolare di Sondrio (o meglio, degli attuali azionisti) tra cui il voto maggiorato. Secondo Savona, in una missiva che doveva restare riservata e che invece è finita su un sito, l’iniziativa è “perfettamente legittima” ma si scontrerà con “i sintomi latenti della dittatura, come quella nella quale viviamo ai giorni nostri”. A prescindere dalle opinioni sul merito delle sorti della Popolare di Sondrio, preoccupa che dopo la vicequestore ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E così secondo Paoloviviamo in una “”. Il presidente della Consob lo ha scritto, riporta la Stampa, in una missiva nell’ambito della trasformazione della Banca Popolare di Sondrio in spa, come previsto dalla ormai vecchia riforma del 2015. Siccome c’è una storia resistenza ad adeguarsi alla normativa, si stanno tentando diverse iniziative per mantenere l’autonomia della Popolare di Sondrio (o meglio, degli attuali azionisti) tra cui il voto maggiorato. Secondo, in una missiva che doveva restare riservata e che invece è finita su un sito, l’iniziativa è “perfettamente legittima” ma si scontrerà con “i sintomi latenti della, come quella nella quale viviamo ai giorni nostri”. A prescindere dalle opinioni sul merito delle sorti della Popolare di Sondrio, preoccupa che dopo la vicequestore ...

