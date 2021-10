La dimensione della «nuova normalità» del lavoro

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Life&People.it Container e autobus con wi-fi garantito e sala riunioni a Lisbona oppure tra le panche di una chiesa luterana a Manhattan. O ancora, su un’amaca in una palafitta nella foresta di un’isola caraibica o a New York in cima a una parete da arrampicata perché per arrivare al successo bisogna scalare, non solo in senso metaforico. Ci sono gli incroci tra ufficio e Airbnb dove oltre al desk si affitta anche un letto e si condividono pasti ed esperienze o quelli pensati per i genitori dove gli educatori si prendono cura dei più piccoli mentre il papà è impegnato in una videoconferenza o la mamma sta preparando la mailing list di un evento. In palestra, al parco, al mare. Ovunque ci sia una rete a disposizione. Gli spazi di coworking sono ormai dappertutto e in costante aumento. Ila distanza sta diventano un elemento fondamentale ...