La demonizzazione di Colombo che spacca gli Usa

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Columbus Day divide ormai sempre più gli Stati Uniti. Negli scorsi giorni, svariati esponenti del Partito Democratico si sono espressi in modo fortemente critico nei confronti della figura storica del navigatore genovese. La deputata Nydia Velázque ha per esempio definito Cristoforoun "maniaco genocida". "Oggi dovrebbe essere solo l'Indigenous People Day", ha twittato, "Eppure questo giorno è ancora condiviso con un maniaco genocida". "Dobbiamo prendere questo tempo per riflettere sulla brutale storia della violenza contro i popoli indigeni in America e riconoscere che c'è ancora molto lavoro per riparare questo danno", ha concluso. Un altro deputato dem, Hakeem Jeffries, si è espresso più o meno negli stessi termini. "Milioni di indigeni hanno perso la vita durante il genocidio commesso contro di loro nelle Americhe. Oggi ci fermiamo nel riconoscimento ...