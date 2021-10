“La Casa di Carta”: svelato il teaser del volume 2 della quinta parte (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il tre dicembre su Netflix Manca sempre meno alla conclusione de “La Casa di Carta”. La seconda parte della quinta stagione della serie spagnola arriva su Netflix il tre dicembre. “Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non permetterò a nessun altro di morire per questa rapina”. A dirlo nel nuovo teaser trailer il Professore (Álvaro Morte). Leggi anche: “La Casa di Carta”: quanto guadagnano gli attori ATTENZIONE SPOILER Tokyo (Úrsula Corberó) è morta e il nemico, ferito ma più pericoloso che mai, è ancora all’interno della Banca di Spagna. Netflix rilascia le prime immagini e il teaser del volume 2 de La Casa di Carta ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il tre dicembre su Netflix Manca sempre meno alla conclusione de “Ladi”. La secondastagioneserie spagnola arriva su Netflix il tre dicembre. “Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non permetterò a nessun altro di morire per questa rapina”. A dirlo nel nuovotrailer il Professore (Álvaro Morte). Leggi anche: “Ladi”: quanto guadagnano gli attori ATTENZIONE SPOILER Tokyo (Úrsula Corberó) è morta e il nemico, ferito ma più pericoloso che mai, è ancora all’internoBanca di Spagna. Netflix rilascia le prime immagini e ildel2 de Ladi...

