La casa di carta 5 volume 2 ( il primo teaser ufficiale) (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Che cosa succederà nei 5 episodi che dovrebbero chiudere la saga de La casa de Papel? Scopriremo che cosa ne sarà della banda che è ancora in banca e che dovrà fare i conti con la morte di Tokyo? E soprattutto: siamo davvero sicuri che una delle protagoniste più amate de La casa di carta, sia realmente morta? Dopo il finale del volume 1 della quinta stagione de La casa di carta, qualche spettatore infatti, ha ipotizzato che ci possa essere un lieto fine per la ladra più amata della serie. Ci sembra davvero difficile che possa essere ancora in vita la bella Tokyo ma visto l'andazzo che la serie ha preso, diventando sempre più inverosimile, possiamo aspettarci di tutto. Lo scopriremo comunque solo a dicembre, con il gran finale… "Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e ...

