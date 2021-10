La casa di carta 5, la fine si avvicina: Netflix rilascia il trailer ufficiale del secondo volume. Il video (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A poco più di un mese dall’uscita del primo volume della quinta stagione, è arrivato oggi 13 ottobre 2021 il primo trailer ufficiale della trama che concluderà una delle serie tv più seguite ed amate di sempre. Netflix ha rilasciato il breve filmato sul volume 2 de La casa di carta 5 che sarà composto dai 5 episodi finali. Nel breve filmato rilasciato dalla piattaforma di streaming si ascolta candidamente la voce del noto Professore che lancia il suo grido di vendetta in un misto tra il disperato e la voglia di rivalsa. Guarda il trailer e scopri tutto quello che c’è da sapere. La casa di carta 5: la storia volge al termine Una delle serie tv più spettacolari e guardate di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A poco più di un mese dall’uscita del primodella quinta stagione, è arrivato oggi 13 ottobre 2021 il primodella trama che concluderà una delle serie tv più seguite ed amate di sempre.hato il breve filmato sul2 de Ladi5 che sarà composto dai 5 episodi finali. Nel breve filmatoto dalla piattaforma di streaming si ascolta candidamente la voce del noto Professore che lancia il suo grido di vendetta in un misto tra il disperato e la voglia di rivalsa. Guarda ile scopri tutto quello che c’è da sapere. Ladi5: la storia volge al termine Una delle serie tv più spettacolari e guardate di ...

NetflixIT : La fine sta arrivando. L'ultima stagione de La Casa di Carta è in arrivo il 3 dicembre. - RealEmisKilla : Ma solo a me “Tokyo” de “la casa di carta” sta sulla minchia forte? - team_world : La fine sta arrivando. Ecco il teaser trailer dell'ultima stagione de LA CASA DI CARTA 5 - VOLUME 2 #LCDP5 ?? - RobiLux17 : @La_Connie_ Squid game It La casa di carta Massì che sarà mai - Fahcma : RT @NetflixIT: La fine sta arrivando. L'ultima stagione de La Casa di Carta è in arrivo il 3 dicembre. -