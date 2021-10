La casa del GF Vip adesso è così ma… com’era quella della prima edizione? Che cambiamento (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La prima edizione del GF Vip andò in onda nel 2016 e la casa era molto diversa da quella di oggi: ecco com’è stata trasformata. Correva l’anno 2016 e su Canale 5 andava in onda per la prima volta un nuovo tipo di Grande Fratello: stavolta i protagonisti sarebbero stati personaggi noti dello spettacolo, della L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ladel GF Vip andò in onda nel 2016 e laera molto diversa dadi oggi: ecco com’è stata trasformata. Correva l’anno 2016 e su Canale 5 andava in onda per lavolta un nuovo tipo di Grande Fratello: stavolta i protagonisti sarebbero stati personaggi noti dello spettacolo,L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

VittorioSgarbi : #ministriperlavoro Il ministro del Lavoro (il suo, visto che ha sempre vissuto di politica) Andrea Orlando si dice… - acmilan : In continuità con l’impegno preso alla firma del Manifesto per la Comunicazione non Ostile per lo Sport, si è tenut… - oss_romano : Una storia di visionari che hanno capovolto i ruoli: @NiclaBettazzi recensisce 'Basaglia il dottore dei matti' di L… - Noemi02046504 : RT @ItalianArmy_fam: Questa foto è stata scattata il 30 dicembre 2012, il giorno del mio compleanno, quando i membri sono venuti a casa mia… - lamortevito : RT @acmilan: In continuità con l’impegno preso alla firma del Manifesto per la Comunicazione non Ostile per lo Sport, si è tenuto a Casa Mi… -