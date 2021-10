La bandiera delle emozioni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il portabandiera olimpico o Alfiere è l’atleta prescelto da ogni delegazione nazionale per portare la bandiera di quel paese nel corso della sfilata delle nazionali olimpiche durante la Cerimonia di apertura dei Giochi olimpici. La bandiera con i cerchi cerchi che sventola al ritmo del vento. La fiaccola del braciere olimpico che arde. L’urlo rumoroso dei tifosi sugli spalti. E quello silenzioso degli appassionati dal divano di casa. L’emozione di rappresentare il proprio Paese davanti a milioni di persone. Un riconoscimento planetario, un motivo di orgoglio, una medaglia da appuntare al petto. Una responsabilità. Dallo schermidore Edoardo Mangiarotti agli atleti Sara Simeoni e Pietro Mennea. Dal canoista Antonio Rossi alla nuotatrice Federica Pellegrini. Passando, nella storia più recente, per il ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il portaolimpico o Alfiere è l’atleta prescelto da ogni delegazione nazionale per portare ladi quel paese nel corso della sfilatanazionali olimpiche durante la Cerimonia di apertura dei Giochi olimpici. Lacon i cerchi cerchi che sventola al ritmo del vento. La fiaccola del braciere olimpico che arde. L’urlo rumoroso dei tifosi sugli spalti. E quello silenzioso degli appassionati dal divano di casa. L’emozione di rappresentare il proprio Paese davanti a milioni di persone. Un riconoscimento planetario, un motivo di orgoglio, una medaglia da appuntare al petto. Una responsabilità. Dallo schermidore Edoardo Mangiarotti agli atleti Sara Simeoni e Pietro Mennea. Dal canoista Antonio Rossi alla nuotatrice Federica Pellegrini. Passando, nella storia più recente, per il ...

Advertising

giulielle16_ : ma che ora sta cosa delle bandiera della buca da golf? - BlueEarth36369 : RT @Pontifex_it: La croce esige una testimonianza limpida. Perché la croce non vuol essere una bandiera da innalzare, ma la sorgente pura d… - Phillip78459377 : @eristicando Ma se la prima bandiera al vento è sua figlia che cavolo dice delle altre questa ?????? - shevathas : Cioè gruppi che hanno fatto della violazione delle regole la loro bandiera. - udcandrano : RT @L_Cesa: La bandiera dello Scudo crociato sventola in alto in #Sicilia. Siamo molto soddisfatti dei risultati delle Elezioni Amministrat… -

Ultime Notizie dalla rete : bandiera delle Ons, l'araba più forte di tutti (uomini compresi) Ons non è solo una tennista, è una bandiera di un'intera area geografica e delle loro donne. E' quella che può dare delle decisive spallate alle consuetudini del suo mondo, come spiegò bene durante ...

Mancano le bandiere in Consiglio comunale, scontro Renzi - Lega a Certaldo ... è proprio il fatto che tra le modifiche regolamentari che avremmo dovuto votare in quella seduta c'erano proprio delle specifiche inerenti all'esposizione della bandiera dell'Unione Europea, oltre a ...

La bandiera partigiana itinerante, ogni 25 aprile andrà alla scuola che vincerà il concorso dell’Anpi La Stampa A Sorrento la bandiera italiana sventola nella posizione sbagliata Probabilmente nessuno dei delegati presenti al G20 avrà fatto caso al posizionamento delle bandiere presenti in piazza Tasso. Pure perché quelle che sventolano non rappresentano tutti i Paesi partecip ...

Bandierine rosse su Twitter: il motivo dell'ultimo tormentone social Questa nuova web-moda ha coinvolto anche i profili social di alcuni club di Serie A e in tanti si chiedono da dove sia nata e cosa significhi: scopri di più ...

Ons non è solo una tennista, è unadi un'intera area geografica eloro donne. E' quella che può daredecisive spallate alle consuetudini del suo mondo, come spiegò bene durante ...... è proprio il fatto che tra le modifiche regolamentari che avremmo dovuto votare in quella seduta c'erano propriospecifiche inerenti all'esposizione delladell'Unione Europea, oltre a ...Probabilmente nessuno dei delegati presenti al G20 avrà fatto caso al posizionamento delle bandiere presenti in piazza Tasso. Pure perché quelle che sventolano non rappresentano tutti i Paesi partecip ...Questa nuova web-moda ha coinvolto anche i profili social di alcuni club di Serie A e in tanti si chiedono da dove sia nata e cosa significhi: scopri di più ...