La bandiera delle emozioni

Il portabandiera olimpico o Alfiere è l'atleta prescelto da ogni delegazione nazionale per portare la bandiera di quel paese nel corso della sfilata delle nazionali olimpiche durante la Cerimonia di apertura dei Giochi olimpici. La bandiera con i cinque cerchi che sventola al ritmo del vento. La fiaccola del braciere olimpico che arde. L'urlo rumoroso dei tifosi sugli spalti. E quello silenzioso degli appassionati dal divano di casa. L'emozione di rappresentare il proprio Paese davanti a milioni di persone. Un riconoscimento planetario, un motivo di orgoglio, una medaglia da appuntare al petto. Una responsabilità. Dallo schermidore Edoardo Mangiarotti agli atleti Sara Simeoni e Pietro Mennea. Dal canoista Antonio Rossi alla nuotatrice Federica Pellegrini. Passando, nella storia più recente, per il ...

