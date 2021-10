L’83% dei bergamaschi ha completato il ciclo vaccinale – I dati Comune per Comune (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Bergamo. Prosegue a un ritmo più contenuto la campagna vaccinale in provincia di Bergamo, dove nell’ultima settimana (dal 5 al 12 ottobre) sono state somministrate 10.615 dosi di vaccino. Un calo fisiologico considerate le alte quote di copertura raggiunte sia per quanto riguarda la sola prima dose che per il ciclo completo: con l’ultimo aggiornamento, infatti, rimangono 80.373 cittadini ancora fuori dalla campagna (momentaneamente o perchè impossibilitati o non intenzionati a farlo), su una platea complessiva di 946.806. L’attività degli ultimi sette giorni ha portato il totale dei vaccinati con prima dose a 866.433 (+4.094 dal 5 ottobre), mentre il dato di chi ha ricevuto anche la seconda o la dose unica di Johnson & Johnson è salito a 785.938 (+5.711). Rispettivamente si parla dunque di percentuali altissime: il 91,5% e L’83% ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Bergamo. Prosegue a un ritmo più contenuto la campagnain provincia di Bergamo, dove nell’ultima settimana (dal 5 al 12 ottobre) sono state somministrate 10.615 dosi di vaccino. Un calo fisiologico considerate le alte quote di copertura raggiunte sia per quanto riguarda la sola prima dose che per ilcompleto: con l’ultimo aggiornamento, infatti, rimangono 80.373 cittadini ancora fuori dalla campagna (momentaneamente o perchè impossibilitati o non intenzionati a farlo), su una platea complessiva di 946.806. L’attività degli ultimi sette giorni ha portato il totale dei vaccinati con prima dose a 866.433 (+4.094 dal 5 ottobre), mentre il dato di chi ha ricevuto anche la seconda o la dose unica di Johnson & Johnson è salito a 785.938 (+5.711). Rispettivamente si parla dunque di percentuali altissime: il 91,5% e...

