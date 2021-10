Kosovo | esonerato il ct Challandes | fatale l’ultimo posto nel girone per Qatar 2022

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Bernardè statodalla federazione dele non è più il ct della Nazionale dei balcani. La “giovane” selezione, che tanto bene aveva fatto nelle qualificazioni agli scorsi Europei, ha faticato invece enormemente in questoper le qualificazioni ai Mondiali. Ultimoe due sconfitte pesanti in questa sosta di ottobre contro Svezia e Georgia che hanno costretto alla separazione: “In linea con i nostri obiettivi, abbiamo deciso di porre fine alla collaborazione con l’allenatore”. SportFace.

