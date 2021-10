Kate Middleton e il principe William incontrano gli studenti per salvare il Pianeta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il cambiamento climatico e l’impegno a salvare il Pianeta non è caro solo al principe William, ma anche alla moglie Kate Middleton. Così oggi la coppia si è mostrata insieme per la prima volta per affrontare questi importanti temi con alcuni studenti. I Cambridge, infatti, hanno deciso di portare le loro iniziative di sensibilizzazione all’interno … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il cambiamento climatico e l’impegno ailnon è caro solo al, ma anche alla moglie. Così oggi la coppia si è mostrata insieme per la prima volta per affrontare questi importanti temi con alcuni. I Cambridge, infatti, hanno deciso di portare le loro iniziative di sensibilizzazione all’interno … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

