Juventus, Zeman ritorna sulla storia del doping (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Zden?k Zeman allena ancora. L’allenatore boemo è tornato in una delle piazze più care a lui: Foggia. Con i rossoneri sta disputando la Serie C ma resta una figura molto preziosa per tutto il calcio italiano. Per questo motivo, non sono passate inosservate le dichiarazioni rilasciate alla redazione di Fanpage. Nell’intervista tocca diversi temi e torna anche sulla questione Juventus-doping. Una carriera infinita Zdenek Zeman, allenatore del FoggiaL’ex allenatore della Roma è stato inserito recentemente da France Football tra i primi 30 allenatori della storia del calcio ma non vuole chiudere ancora la sua carriera da allenatore: “Volevo tornare ad allenare con la speranza che il Covid finisse.. Durante la pandemia era difficile fare calcio, allora ho aspettato che si risolvesse il ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Zden?kallena ancora. L’allenatore boemo è tornato in una delle piazze più care a lui: Foggia. Con i rossoneri sta disputando la Serie C ma resta una figura molto preziosa per tutto il calcio italiano. Per questo motivo, non sono passate inosservate le dichiarazioni rilasciate alla redazione di Fanpage. Nell’intervista tocca diversi temi e torna anchequestione. Una carriera infinita Zdenek, allenatore del FoggiaL’ex allenatore della Roma è stato inserito recentemente da France Football tra i primi 30 allenatori delladel calcio ma non vuole chiudere ancora la sua carriera da allenatore: “Volevo tornare ad allenare con la speranza che il Covid finisse.. Durante la pandemia era difficile fare calcio, allora ho aspettato che si risolvesse il ...

