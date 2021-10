Juventus Women | la crescita di un movimento | verso il tutto esaurito allo Stadium

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)-Chelsea, Montemurro ci crede La partita di stasera è importantissima per entrambe le squadre. Laha vinto l’ultima giornata nel girone di Champions League contro il Servette, squadra francese che non ha reso la vita difficile alle bianconere di Joe Montemurro, passate facilmente con un 3-0 netto. Indubbiamente la sfida di stasera haun altro fascino, grazie ad un avversario di alto livello. LEGGI ANCHE: Calciomercato, via Kulusevski per far spazio ad un big Queste le parole del tecnico dellariguardo alla sfida di stasera: “Certo che possiamo giocarcela con tutte le squadre della Champions. Ho una squadra importante, crediamo nel nostro stile di gioco e vogliamo far vedere la forza della Juve anche in Europa. È vero che il ...