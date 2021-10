Juventus Women-Chelsea | le convocate di Montemurro per il debutto europeo all’Allianz Stadium

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Oggi è il grande giorno, quello che lae i suoi tifosi aspettavano da molto tempo. Stasera alle 21 le ragazze didebutterannoper la prima partita casalinga di Champions League. L’iniziativa della società bianconera ha spinto molti tifosi ad andare allo stadio, dando la possibilità di prendere un posto gratuitamente. La cornice giusta per un match storico. Contro il, lapunterà ad arricchire il suo già importante record di vittorie consecutive, ma soprattutto di fare un passo decisivo per il primo posto nel girone. Poche ore ci separano da questa affascinante partita, e in attesa di conoscere la formazione ufficiale, è stata presentata la lista delle. Tutte ...

...00 India - Taiwan UEFA > Femminile Champions League 2021/2022 > Gruppo A 18:45 VfL Wolfsburg - Servette FCCF 21:00- Chelsea FCUEFA > Femminile Champions League 2021/2022 > Gruppo B ...Tutto pronto per una notte magica per la, che si prepara alla grande sfida contro il Chelsea in un'Allianz Stadium che inizia a riempirsi. Secondo appuntamento del girone per la squadra di Montemurro che cerca la vittoria in ...Oggi è il grande giorno, quello che la Juventus Women e i suoi tifosi aspettavano da molto tempo. Stasera alle 21 le ragazze di Montemurro debutteranno all'Allianz Stadium per la prima partita casalin ...L’Allianz Stadium sarà la cornice d’eccezione. Spinta dal calore di circa 20mila tifosi, la Juventus Women è pronta a vivere la sua notte magica. Stasera alle 21 le bianconere scenderanno in campo per ...