Juventus, Tchouameni già a gennaio: i bianconeri vogliono bruciare il Real Madrid (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Calciomercato Juventus: i bianconeri proveranno l'affondo per Tchouameni già a gennaio così da anticipare il Real Madrid La Juventus, scrive Tuttosport, si è mossa in anticipo per Aurelien Tchouameni ma adesso la corsa si fa più trafficata. La Juve, soprattutto in caso di cessione di uno tra Ramsey e McKennie, farà già un tentativo a gennaio. Nei salotti di Montecarlo si dice che la valutazione del Monaco sia di 40-45 milioni di euro. Ma all'interesse di Chelsea e Liverpool si è aggiunto quello del Real Madrid (e in Inghilterra si parla anche di City). Questo significa che si innescherà un'asta: la Juve non molla e i contatti proseguono. Cherubini proverà ad affondare a gennaio per ...

