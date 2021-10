Juventus, scelto il mediano per il futuro: possibile affondo già a Gennaio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nel mirino della Juve c’è Aurelien Tchouameni. In caso di addio di uno tra Ramsey e McKennie, i bianconeri potrebbero effettuare un tentativo per il francese già a Gennaio. La valutazione del centrocampista, protagonista di un grande avvio di stagione, è già schizzata alle stelle. Il Monaco chiede non meno di 40-45 milioni, e alla coda di pretendenti, capeggiata da Chelsea e Liverpool, si è aggiunto di recente anche il Real Madrid. E dal Regno Unito segnalano anche il Manchester City con le antenne dritte sul monegasco. La Juve, ad ogni modo, non molla, forte anche dell’ottimo rapporto con l’entourage con il quale ha avviato i contatti da tempo L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nel mirino della Juve c’è Aurelien Tchouameni. In caso di addio di uno tra Ramsey e McKennie, i bianconeri potrebbero effettuare un tentativo per il francese già a. La valutazione del centrocampista, protagonista di un grande avvio di stagione, è già schizzata alle stelle. Il Monaco chiede non meno di 40-45 milioni, e alla coda di pretendenti, capeggiata da Chelsea e Liverpool, si è aggiunto di recente anche il Real Madrid. E dal Regno Unito segnalano anche il Manchester City con le antenne dritte sul monegasco. La Juve, ad ogni modo, non molla, forte anche dell’ottimo rapporto con l’entourage con il quale ha avviato i contatti da tempo L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

infoitsport : Tesoretto per l’attaccante? La Juventus ha scelto chi sacrificare - Fprime86 : RT @Spazio_J: Tesoretto per l'attaccante? La Juventus ha scelto chi sacrificare - - giusyoni : RT @Spazio_J: Tesoretto per l'attaccante? La Juventus ha scelto chi sacrificare - - siamo_la_Roma : ??? #Pellegrini e la corte della #Juventus ?? Il capitano ha sempre scelto la #Roma ?? E ora va a #Torino da leader… - Spazio_J : Tesoretto per l'attaccante? La Juventus ha scelto chi sacrificare - -