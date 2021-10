Juventus-Roma | un decennio di sfide di Mourinho ai bianconeri | VIDEO

Advertising

SkySport : Juve, Dybala verso la convocazione contro la Roma. Le news #SkySport #Juventus #JuveRoma #Dybala - juventusfc : #JuveRoma, tutte le fasi di vendita dei biglietti! ?? Si comincia mercoledì! - SquawkaNews : 2021/22 Serie A points: 21 - Napoli 20 19 - Milan 18 17 - Inter 16 15 - Roma 14 13 12 - Fiorentina 11 - Lazio, Juv… - forzaroma : Roma, è doppio allarme per la Juventus: Abraham ko, Pellegrini influenzato #ASRoma #13ottobre #SerieA - Fprime86 : RT @mirkonicolino: La #Juventus è tornata al lavoro oggi dopo i due giorni di riposo concessi da #Allegri. Nel menu possesso palla e svilup… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Roma

Corriere dello Sport

Una serata triste per lae per il calcio in generale visto che gli hooligans ungheresi ancora ... Qualora per lanon dovesse farcela, spazio a Shomurodov, in campo ieri nel pesante ko dell'...Se per Dybala (Juve) e Pellegrini (), la strada sembra ormai tracciata con il rinnovo che ... Sul bomber classe 2000, ci sarebbe l'interesse di Manchester City, Atletico Madrid e. Anche il "...L'ex ds della Juve Luciano Moggi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della trasmissione I Tirapietre, dove ha svelato un clamoroso aneddoto avvenuto qualche giorno fa con Gigio Donnarumma, ...Non c'è pace per la Roma. Dopo aver perso Smalling, non avere ancora la certezza di aver a disposizione Viña che rientrerà soltanto sabato, aver appreso di ...