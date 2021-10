Juventus-Roma, rientro per un top dei giallorossi: il centrocampista sarà titolare all’Allianz Stadium? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo l’infortunio di Smalling e di Abraham, e la corsa con il tempo per Vina per rientrare in tempo dagli impegni con la sua Nazionale, finalmente arriva una buona notizia per Mourinho. Nelle scorse ore si era parlato della possibilità di dover rinunciare al capitano della Roma per la partita di domenica in casa della Juventus. Lorenzo Pellegrini, dopo le ottime prestazioni con l’Italia era rientrato nella capitale lamentando i sintomi di un attacco influenzale. Adesso, però, secondo quanto riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport i dolori sembrerebbero essersi placati e il rientro in squadra è vicinissimo. Il capitano giallorosso dovrebbe essere a disposizione di Mourinho per la partita all’Allianz Stadium, ma oggi è ancora presto per stabilire se Pellegrini partirà titolare o ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo l’infortunio di Smalling e di Abraham, e la corsa con il tempo per Vina per rientrare in tempo dagli impegni con la sua Nazionale, finalmente arriva una buona notizia per Mourinho. Nelle scorse ore si era parlato della possibilità di dover rinunciare al capitano dellaper la partita di domenica in casa della. Lorenzo Pellegrini, dopo le ottime prestazioni con l’Italia era rientrato nella capitale lamentando i sintomi di un attacco influenzale. Adesso, però, secondo quanto riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport i dolori sembrerebbero essersi placati e ilin squadra è vicinissimo. Il capitano giallorosso dovrebbe essere a disposizione di Mourinho per la partita, ma oggi è ancora presto per stabilire se Pellegrini partirào ...

