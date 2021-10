Juventus-Roma, quante assenze: le probabili formazioni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Qui Juventus, rebus a centrocampo Due i punti su cui focalizzarsi: l’attacco e il centrocampo. Sul primo graveranno le assenze di Morata e Dybala, anche se quest’ultimo sembra avere qualche speranza in più di poter vedere il rettangolo di gioco domenica sera; niente da fare invece per lo spagnolo che salterà anche la sfida successiva. Spazio quindi a Kean ma attenzione, Kaio Jorge potrebbe insidiare il centravanti italiano. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, quattro nomi in corsa per l’attacco: chi è il più adatto? Per quanto riguarda la mediana invece, resta tanta la confusione: dopo la positività al Covid di Adrien Rabiot, le scelte di Allegri potrebbero ricadere su Weston McKennie, nonostante le voci di mercato che sono tornate in circolo da qualche settimana. Lo statunitense si gioca la maglia da titolare con Arthur, ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Qui, rebus a centrocampo Due i punti su cui focalizzarsi: l’attacco e il centrocampo. Sul primo graveranno ledi Morata e Dybala, anche se quest’ultimo sembra avere qualche speranza in più di poter vedere il rettangolo di gioco domenica sera; niente da fare invece per lo spagnolo che salterà anche la sfida successiva. Spazio quindi a Kean ma attenzione, Kaio Jorge potrebbe insidiare il centravanti italiano. LEGGI ANCHE: Calciomercato, quattro nomi in corsa per l’attacco: chi è il più adatto? Per quanto riguarda la mediana invece, resta tanta la confusione: dopo la positività al Covid di Adrien Rabiot, le scelte di Allegri potrebbero ricadere su Weston McKennie, nonostante le voci di mercato che sono tornate in circolo da qualche settimana. Lo statunitense si gioca la maglia da titolare con Arthur, ...

Advertising

SquawkaNews : 2021/22 Serie A points: 21 - Napoli 20 19 - Milan 18 17 - Inter 16 15 - Roma 14 13 12 - Fiorentina 11 - Lazio, Juv… - juventusfc : Vendite iniziate! ?? - sportface2016 : #Juventus, Massimiliano #Allegri ritrova #Kulusevski, #DeLight, #Szezsny e #Ramsey. Restano da valutare per la… - calciomercatoit : ?? Verso #JuventusRoma -Lavoro individuale personalizzato per #Dybala e #Morata - MondoBN : ZANETTI: “Ecco come vedo la sfida tra Juventus e Roma” -