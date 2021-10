Juventus-Roma | la designazione arbitrale

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) In data odierna è stata resa nota la squadrache dirigerà il match in programma domenica sera all’Allianz Stadium di Torino tra. L’arbitro sarà Daniele Orsato della sezione di Schio, coadiuvato dagli assistenti di linea Daniele Bindoni della sezione di Venezia e Marco Bresmes della sezione di Bergamo. Il quarto uomo sarà Andrea Colombo della sezione di Como. Al Var il designato è Luigi Nasca della sezione di Bari, il cui assistente all’Avar sarà Alessandro Costanzo della sezione di Orvieto. LEGGI ANCHE: Calciomercato, scelto il piano B per il centrocampo: duello con laEcco le restanti designazioni dell’8a giornata di Serie A: Spezia-Salernitana: Marini Lazio-Inter: Irrati Milan-Hellas Verona: Prontera Cagliari-Sampdoria: ...

Advertising

juventusfc : #JuveRoma, tutte le fasi di vendita dei biglietti! ?? Si comincia mercoledì! - SquawkaNews : 2021/22 Serie A points: 21 - Napoli 20 19 - Milan 18 17 - Inter 16 15 - Roma 14 13 12 - Fiorentina 11 - Lazio, Juv… - juventusfc : Vendite iniziate! ?? - mazzettee : RT @AliprandiJacopo: ?? Lorenzo #Pellegrini sta meglio. Questa mattina è stato a Trigoria per un allenamento soft, da domani tornerà a lavor… - sportmediaset : #Juventus, Dybala vede la Roma: emergenza a centrocampo per Allegri. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Roma

Corriere dello Sport

Antonio Mirante, il ritratto dell'affidabilità e della saggezza. È questo quello che emerge dal racconto del portiere ex, Sampdoria, Parma, Bologna eche, adesso, andrà ad aiutare il Milan. Si è tenuto pronto in questi mesi, il portiere napoletano, da quando è scaduto il contratto con la, facendo ..."Quella di domenica sera contro laper lasarà la prova del nove, dopo le confortanti prove prima della sosta con Chelsea e Torino. I bianconeri sono a 10 punti dal Napoli non possono permettersi di non vincere". Così all'...Dopo l'infortunio di Tammy Abraham in Nazionale che rischia di estromettere l'inglese dalla gara con la Juve, i tifosi della Roma riversano la propria rabbia sui social ...Dopo la pausa per la Nations League tornano i campionati europei, in particolar modo c’è grande attesa per la partita della Juventus contro la Roma. La squadra di Massimiliano Allegri è in grande ripr ...