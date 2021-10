Juventus, il c.t. USA torna sul caso McKennie (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il commissario tecnico USA, Gregg Berhalter è ritornato sull’episodio, accaduto poco più di un mese fa, durante la prima pasa Nazionali della stagione, che ha visto coinvolto Weston McKennie. A settembre infatti, il centrocampista americano della Juventus era stato escluso dalla lista candidati per la partita tra Usa-Canada. A causare quell’esclusione era stata l’indolenza e l’ingenuità dell’americano che lo hanno portato a violare le norme anti-Covid. Berhalter aveva dichiarato, in quell’occasione, di aver parlato di persona con McKennie che, dal canto suo, si era scusato con tutti i compagni di squadra. Non vi era stata però alcuna dichiarazione pubblica da parte del centrocampista che si era limitato a un post sui social: “Purtroppo sono stato escluso dalla sfida. Chiedo scusa per il mio comportamento, spero di ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il commissario tecnico USA, Gregg Berhalter è rito sull’episodio, accaduto poco più di un mese fa, durante la prima pasa Nazionali della stagione, che ha visto coinvolto Weston. A settembre infatti, il centrocampista americano dellaera stato escluso dalla lista candidati per la partita tra Usa-Canada. A causare quell’esclusione era stata l’indolenza e l’ingenuità dell’americano che lo hanno portato a violare le norme anti-Covid. Berhalter aveva dichiarato, in quell’occasione, di aver parlato di persona conche, dal canto suo, si era scusato con tutti i compagni di squadra. Non vi era stata però alcuna dichiarazione pubblica da parte del centrocampista che si era limitato a un post sui social: “Purtroppo sono stato escluso dalla sfida. Chiedo scusa per il mio comportamento, spero di ...

