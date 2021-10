Juventus, ennesimo allarme Dybala: Allegri trema (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il big match tra Juventus e Roma rappresenta una sfida fondamentale per le ambizioni di altissima classifica delle due squadre, con Allegri e Mourinho che si giocano molto. Partita che però potrebbe risentire di numerose assenze pesanti. In particolare, ci sono grossi dubbi sulla presenza di Paulo Dybala. L’argentino ha lavorato per recuperare nel corso della pausa nazionali, ma anche ieri ha svolto allenamento personalizzato. Sarà impossibile vederlo in campo dal primo minuto, ma sarebbe a rischio addirittura la convocazione. I segnali non sono ancora pienamente incoraggianti e Allegri non intende rischiare di perderlo per ulteriori gare, in un tour de force che vedrà numerosi impegni fondamentali. Potrebbe prevalere la prudenza, per preservarlo per le sfide con Zenit e Inter. In attacco contro la Roma, dunque, si ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il big match trae Roma rappresenta una sfida fondamentale per le ambizioni di altissima classifica delle due squadre, cone Mourinho che si giocano molto. Partita che però potrebbe risentire di numerose assenze pesanti. In particolare, ci sono grossi dubbi sulla presenza di Paulo. L’argentino ha lavorato per recuperare nel corso della pausa nazionali, ma anche ieri ha svolto allenamento personalizzato. Sarà impossibile vederlo in campo dal primo minuto, ma sarebbe a rischio addirittura la convocazione. I segnali non sono ancora pienamente incoraggianti enon intende rischiare di perderlo per ulteriori gare, in un tour de force che vedrà numerosi impegni fondamentali. Potrebbe prevalere la prudenza, per preservarlo per le sfide con Zenit e Inter. In attacco contro la Roma, dunque, si ...

