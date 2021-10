Juventus, ct Usa su McKennie: “Vogliamo andare oltre, ora sta lavorando alla grande” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il commissario tecnico della nazionale statunitense, Gregg Berhalter, è tornato a parlare delle vicende che hanno visto protagonista Weston McKennie a settembre quando il centrocampista della Juventus si è resto protagonista di alcune bravate in nazionale. “Vogliamo andare oltre, si è preso le sue responsabilità e se non ne parla con i media è solo una sua decisione, che comunque condivido pienamente – ha spiegato Berhalter in conferenza stampa – Noi abbiamo solo reso pubblico un fatto e le sue conseguenze, adesso sta lavorando alla grande e con la Giamaica ha aiutato molto la squadra. Non potrei chiedere di più.” SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il commissario tecnico della nazionale statunitense, Gregg Berhalter, è tornato a parlare delle vicende che hanno visto protagonista Westona settembre quando il centrocampista dellasi è resto protagonista di alcune bravate in nazionale. “, si è preso le sue responsabilità e se non ne parla con i media è solo una sua decisione, che comunque condivido pienamente – ha spiegato Berhalter in conferenza stampa – Noi abbiamo solo reso pubblico un fatto e le sue conseguenze, adesso stae con la Giamaica ha aiutato molto la squadra. Non potrei chiedere di più.” SportFace.

