Juventus-Chelsea oggi: orario Champions League calcio femminile, tv, programma, streaming (Di mercoledì 13 ottobre 2021) oggi, mercoledì 13 ottobre (ore 21.00), l'Allianz Stadium di Torino sarà teatro del secondo match della Juventus Women nella Champions League di calcio femminile. Le bianconere, inserite nel Gruppo A con Chelsea, Wolfsburg e Servette, si sono imposte nel match d'esordio contro le svizzere con un perentorio 3-0. Questa sera sono attesa dal difficile confronto con le campionesse d'Inghilterra, che nel primo incontro hanno pareggiato 3-3 tra le mura amiche contro il Wolfsburg. Un match importante per capire il livello di gioco raggiunto dalle ragazze allenate da Joe Montemurro, autrici di un inizio di stagione confortante: la Vecchia Signora, in Serie A, ha vinto gli ultimi 30 incontri disputati. Un dato da record.

