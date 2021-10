Juventus: Allegri ritrova Kulusevski, De Light, Szczesny e Ramsey (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Massimiliano Allegri sorride. Il tecnico toscano, infatti, sta ritrovando tutti i suoi giocatori dopo la sosta per le Nazionali. Al JTC Continassa, dopo gli azzurri, sono rientrati anche De Light, Kulusevski, Szczesny e Ramsey. Per la Juventus, dunque, può ufficialmente iniziare la preparazione della sfida di domenica sera in casa contro la Roma di Mourinho. Per i bianconeri sicuramente assente Rabiot, positivo al Covid-19 con la Francia. Restano ancora da valutare, invece, le condizioni di Dybala e Morata dopo gli infortuni accusati il 26 settembre scorso all’Allianz Stadium contro la Sampdoria. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Massimilianosorride. Il tecnico toscano, infatti, stando tutti i suoi giocatori dopo la sosta per le Nazionali. Al JTC Continassa, dopo gli azzurri, sono rientrati anche De. Per la, dunque, può ufficialmente iniziare la preparazione della sfida di domenica sera in casa contro la Roma di Mourinho. Per i bianconeri sicuramente assente Rabiot, positivo al Covid-19 con la Francia. Restano ancora da valutare, invece, le condizioni di Dybala e Morata dopo gli infortuni accusati il 26 settembre scorso all’Allianz Stadium contro la Sampdoria. SportFace.

