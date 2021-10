Juve Women, Bonansea non basta, il Chelsea espugna l'Allianz (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La diligenza tattica e la grande voglia di dimostrare la propria crescita non bastano alla Juve per fermare il Chelsea, vice campione in carica di Women's Champions League. Le bianconere di Montemurro ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La diligenza tattica e la grande voglia di dimostrare la propria crescita nonno allaper fermare il, vice campione in carica di's Champions League. Le bianconere di Montemurro ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve Women Champions, Bonansea non basta: Juve Women ko contro il Chelsea Ora il prossimo impegno della Juve in Europa è sempre a Torino, il 9 novembre, contro il Wolfsburg .

Juve Women, Bonansea non basta, il Chelsea espugna l'Allianz La diligenza tattica e la grande voglia di dimostrare la propria crescita non bastano alla Juve per fermare il Chelsea, vice campione in carica di Women's Champions League. Le bianconere di Montemurro giocano ad armi pari la seconda gara del girone europeo, e ciò non era scontato. Ma alla ...

Women Champions League, Juve-Chelsea all'Allianz su Dazn Tuttosport Vince il Chelsea, ma le Juventus Women sono una realtà anche in Europa. Che spot i 17mila dello Stadium C'è una novità : le Juventus Women se la possono giocare con chiunque, anche in Europa. Se era questo che veniva chiesto a Joe Montemurro, ed era questo, allora la missione bianconera si può dire già v ...

Juve-Chelsea: applausi dello Stadium per Women nonostante la sconfitta Juve-Chelsea: tanti applausi da parte dei quasi 17mila spettatori presenti allo Stadium per le Women nonostante la sconfitta La Juventus Le bianconere di Montemurro, ...

