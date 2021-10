Joao Felix | «Con Neymar saremmo una bella coppia In futuro…»

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)si racconta nella sua intervista a TNT Brasile. Le parole del fantasista portoghese dell’Atletico, stellina dell’Atletico Madrid, è stato intervistato da TNT Brasil. STAR DEL FUTURO – «Ci sarò anche io. Non ho ancora raggiunto il mio miglior livello: nelle ultime stagioni ho avuto infortuni. Quando non ne avrò più, potrò prendere parte a questa disputa».– «Penso cheuna. Certo, alla fine in campo le cose potrebbero non andare bene, ma penso che faremmo bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo, trequartista dell' Atletico Madrid , parla a TNT Brasil , dicendo la sua sul prossimo decennio, con il duello Haaland e Mbappé : 'Ci sarò anche io. Non ho ancora raggiunto il mio miglior ...