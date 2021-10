Jamie Lee Curtis vestita come sua madre in Psycho alla premiere di Halloween Kills (FOTO) (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Jamie Lee Curtis ha partecipato alla premiere di Halloween Kills vestita come Marion Crane, il personaggio interpretato dalla madre Janet Leigh in Psycho di Alfred Hitchcock. Il red carpet della premiere di Halloween Kills ha visto la star Jamie Lee Curtis sfoggiare l'abito indossato da Marion Crane, personaggio di sua madre Janet Leight nell'immortale Psycho. L'Hollywood Reporter ha svelato che Jamie Lee Curtis ha partecipato alla premiere di Halloween Kills sfoggiando un vestito blu e ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 ottobre 2021)Leeha partecipatodiMarion Crane, il personaggio interpretato dJanet Leigh indi Alfred Hitchcock. Il red carpet delladiha visto la starLeesfoggiare l'abito indossato da Marion Crane, personaggio di suaJanet Leight nell'immortale. L'Hollywood Reporter ha svelato cheLeeha partecipatodisfoggiando un vestito blu e ...

