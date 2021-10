Jamie Lee Curtis si veste come sua madre in “Psyco”: il look perfetto alla prima di “Halloween Kills” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo tante prèmiere del franchise, come presentarsi sul red carpet di Halloween kills, ultimo capitolo della saga? La risposta di Jamie Lee Curtis – star del film in uscita il 21 ottobre – è stata “ci vado come mamma in Psyco“. Non nuda come nella scena dell’affettamento in doccia, ma con il look della fuga con i soldi in borsetta e i rimorsi in testa. Jamie Lee Curtis sosia di mamma Janet Leigh in “Psyco” guarda le foto La prima, va detto, era a tema ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo tante prèmiere del franchise,presentarsi sul red carpet di Halloween kills, ultimo capitolo della saga? La risposta diLee– star del film in uscita il 21 ottobre – è stata “ci vadomamma in Psyco“. Non nudanella scena dell’affettamento in doccia, ma con ildella fuga con i soldi in borsetta e i rimorsi in testa.Leesosia di mamma Janet Leigh in “Psyco” guarda le foto La, va detto, era a tema ...

