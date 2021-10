Italia Viva, riunione segreteria regionale: “Ottimo risultato di Napoli” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prima riunione della segreteria regionale di Italia Viva Campania. Nella riunione – recita una nota – coordinata da Angelica Saggese e Ciro Buonajuto si è analizzato il voto amministrativo in vista anche dei ballottaggi sottolineando anche l’Ottimo risultato ottenuto da Italia Viva soprattutto a Napoli eleggendo Annamaria Maisto con oltre 2000 preferenze e prima eletta della lista Azzurri-Napoli Viva. Decine di nuovi amministratori in ogni comune avranno il compito di avviare il percorso che l’elettorato suggerisce di fare dando segnali chiari di sostegno alle forze riformiste popolari e democratiche. A ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– PrimadelladiCampania. Nella– recita una nota – coordinata da Angelica Saggese e Ciro Buonajuto si è analizzato il voto amministrativo in vista anche dei ballottaggi sottolineando anche l’ottenuto dasoprattutto aeleggendo Annamaria Maisto con oltre 2000 preferenze e prima eletta della lista Azzurri-. Decine di nuovi amministratori in ogni comune avranno il compito di avviare il percorso che l’elettorato suggerisce di fare dando segnali chiari di sostegno alle forze riformiste popolari e democratiche. A ...

