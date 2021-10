Italia - Svizzera si gioca all'Olimpico, Mancini preoccupato per le condizioni del campo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Italia - Svizzera si giocherà all'Olimpico e sarà una sfida decisiva sulla strada verso il Mondiale dell'anno prossimo. A fugare i dubbi sollevati qualche giorno fa dal ct Roberto Mancini, il ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021)si giocherà all'e sarà una sfida decisiva sulla strada verso il Mondiale dell'anno prossimo. A fugare i dubbi sollevati qualche giorno fa dal ct Roberto, il ...

