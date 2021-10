Italia-Svizzera all’Olimpico, il presidente di Sport e Salute: “Ripagheremo la fiducia” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Noi lavoriamo insieme alla Roma, alla Lazio e alla Figc che sono i fruitori dell’Olimpico, affinché lo stadio funzioni sempre meglio e sia sempre piu’ efficiente”. Parola di Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, a margine dell’incontro con le federazioni Sportive negli uffici della sottosegretaria Vezzali sul tema dei contributi. Al centro del tema c’è il caso Italia-Svizzera che si giocherà regolarmente all’Olimpico: “Abbiamo dato prova del nostro lavoro durante gli Europei – ha aggiunto Cozzoli, sempre in riferimento alla situazione del terreno di gioco – A Euro 2020 le tre partite degli azzurri sono state vincenti anche perché tutti noi abbiamo creato le condizioni ottimali affinché si potessero conseguire certi risultati. Abbiamo avuto il terreno di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Noi lavoriamo insieme alla Roma, alla Lazio e alla Figc che sono i fruitori dell’Olimpico, affinché lo stadio funzioni sempre meglio e sia sempre piu’ efficiente”. Parola di Vito Cozzoli,e ad di, a margine dell’incontro con le federazioniive negli uffici della sottosegretaria Vezzali sul tema dei contributi. Al centro del tema c’è il casoche si giocherà regolarmente: “Abbiamo dato prova del nostro lavoro durante gli Europei – ha aggiunto Cozzoli, sempre in riferimento alla situazione del terreno di gioco – A Euro 2020 le tre partite degli azzurri sono state vincenti anche perché tutti noi abbiamo creato le condizioni ottimali affinché si potessero conseguire certi risultati. Abbiamo avuto il terreno di ...

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Qualificazioni al Mondiale di #Qatar2022: lunedì al via la vendita dei biglietti per Italia-Svizz… - TuttoMercatoWeb : TMW - Italia-Svizzera, FIGC cercherà di giocare a Roma. San Siro escluso per fischi a Donnarumma - sportface2016 : +++#Italia e #Svizzera a pari punti nel girone delle qualificazioni ai Mondiali #Qatar2022 a due giornate dalla fine+++ - SorryNs : RT @martinacarletti: Vi racconto la realtà che c'è in un altro paese per farvi capire quanto sia inaccettabile quello che viviamo: dal pros… - Danieleriz80 : RT @martinacarletti: Vi racconto la realtà che c'è in un altro paese per farvi capire quanto sia inaccettabile quello che viviamo: dal pros… -