Italia-Svezia U21, la FIGC chiarisce: “Nessun insulto razzista” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non c’è stato Nessun insulto razzista. La federazione Italiana lo precisa con forza. Eppure i vertici del calcio svedese ieri hanno accusato gli Azzurrini di aver utilizzato espressioni razzista nei confronti di due dei loro tesserati, impegnati ieri nella sfida tra Italia e Svezia valida per la qualificazione all’Europeo Under 21. Accuse che la FIGC ha rispedito al mittente con un duro comunicato: “In relazione a quanto riportato dalla Federcalcio svedese sul proprio sito e ripreso da alcuni Media – si legge – la FIGC smentisce nella maniera più assoluta che un calciatore della Nazionale Under 21, durante la gara Italia – Svezia disputata ieri a Monza, abbia espresso offese a sfondo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non c’è stato. La federazionena lo precisa con forza. Eppure i vertici del calcio svedese ieri hanno accusato gli Azzurrini di aver utilizzato espressioninei confronti di due dei loro tesserati, impegnati ieri nella sfida travalida per la qualificazione all’Europeo Under 21. Accuse che laha rispedito al mittente con un duro comunicato: “In relazione a quanto riportato dalla Federcalcio svedese sul proprio sito e ripreso da alcuni Media – si legge – lasmentisce nella maniera più assoluta che un calciatore della Nazionale Under 21, durante la garadisputata ieri a Monza, abbia espresso offese a sfondo ...

Advertising

Azzurri : Qualificazioni #U21Euro ???? ???? #Italia ?? ???? #Svezia ?? Oggi, ore 17.30 ??? Stadio di #Monza ?? In diretta su #Rai2… - sportface2016 : +++La #Svezia accusa l'#Italia: 'Insulti razzisti ad un nostro giocatore, abbiamo informato arbitri e delegati'+++ #ItaliaSvezia #Under21 - ladyonorato : In Svezia sospeso il vaccino MODERNA per i nati dopo il 1991 per gravi effetti sul cuore. Qui in Italia, di effetti… - sportli26181512 : #AltreSquadreRisultatiealtrediserieABLegaProeNazionali #Svezia Italia U21, accuse di razzismo dalla Svezia. La FIGC… - infoitsport : Italia Under 21, l'accusa della Svezia: 'Insulti razzisti a Elanga' -