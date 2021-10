Italia sotto choc, Gualtieri è appena morto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) morto il giornalista Gianluigi Gualtieri, noto al pubblico del Tg5 per aver lavorato nella testata Mediaset sin dai suoi esordi di carriera ed essere divenuto un volto riconoscibile per il pubblico della rete. #FOTO A FINE ARTICOLO A darne l'annuncio, in questi minuti, sono i colleghi della sua redazione. "Se n’è andato il nostro Gianluigi Gualtieri, un bravo giornalista, un carissimo amico, era al Tg5 fin dagli esordi. Mi-ci-mancherà moltissimo", scrive il direttore del Tg5, Clemente Mimun, dando l'annuncio della scomparsa del collega. La carriera di Gianluigi Gualtieri, al Tg5 sin dagli esordiGualtieri aveva 59 anni e lavorava nella redazione del Tg5 fin sin dal 1992, quando la testata era stata fondata. Nel telegiornale dell'ammiraglia Mediaset non occupava solo un ruolo in video come ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 13 ottobre 2021)il giornalista Gianluigi, noto al pubblico del Tg5 per aver lavorato nella testata Mediaset sin dai suoi esordi di carriera ed essere divenuto un volto riconoscibile per il pubblico della rete. #FOTO A FINE ARTICOLO A darne l'annuncio, in questi minuti, sono i colleghi della sua redazione. "Se n’è andato il nostro Gianluigi, un bravo giornalista, un carissimo amico, era al Tg5 fin dagli esordi. Mi-ci-mancherà moltissimo", scrive il direttore del Tg5, Clemente Mimun, dando l'annuncio della scomparsa del collega. La carriera di Gianluigi, al Tg5 sin dagli esordiaveva 59 anni e lavorava nella redazione del Tg5 fin sin dal 1992, quando la testata era stata fondata. Nel telegiornale dell'ammiraglia Mediaset non occupava solo un ruolo in video come ...

