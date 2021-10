Italia, Mancini tiene d’occhio Lucca e Tonali per le prossime convocazioni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il ct della Nazionale Roberto Mancini sta seguendo da vicino i progressi dei due giovani. Presto per loro possibile convocazione Roberto Mancini continua a seguire da vicino i possibili giovani da lanciare in Nazionale. Come riferito dal Corriere dello Sport, il ct dell’Italia ieri ha visto la partita dell’Under 21, impegnata contro i pari età della Bosnia, segnando due nomi sul suo taccuino. Si tratta di Lorenzo Lucca e Sandro Tonali, entrambi protagonisti di un grande avvio di stagione, che potrebbero essere aggregati al gruppo nelle prossime convocazioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il ct della Nazionale Robertosta seguendo da vicino i progressi dei due giovani. Presto per loro possibile convocazione Robertocontinua a seguire da vicino i possibili giovani da lanciare in Nazionale. Come riferito dal Corriere dello Sport, il ct dell’ieri ha visto la partita dell’Under 21, impegnata contro i pari età della Bosnia, segnando due nomi sul suo taccuino. Si tratta di Lorenzoe Sandro, entrambi protagonisti di un grande avvio di stagione, che potrebbero essere aggregati al gruppo nelle. L'articolo proviene da Calcio News 24.

