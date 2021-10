Italia in preghiera: la diretta TV dal Santuario di Nostra Signora di Lourdes a Nevegal (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Prosegue la diretta settimanale con la recita del Santo Rosario, l’importante iniziativa di preghiera questa volta sarà trasmessa dalla provincia di Belluno. Un momento di preghiera forte che unisce l’Italia intera e che si innalza, unanime, a Maria. L’appuntamento fa tappa questa sera in Veneto, al Santuario di Nostra Signora di Lourdes di Nevegal, in L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Prosegue lasettimanale con la recita del Santo Rosario, l’importante iniziativa diquesta volta sarà trasmessa dalla provincia di Belluno. Un momento diforte che unisce l’intera e che si innalza, unanime, a Maria. L’appuntamento fa tappa questa sera in Veneto, aldididi, in L'articolo proviene da La Luce di Maria.

