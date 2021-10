Italia e Francia in ritardo sugli impegni di finanziamento alle rinnovabili nei paesi in via di sviluppo. Si attende un annuncio di Draghi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo aver partecipato alla Pre-Cop di Milano, insieme al ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, in un’intervista al Financial Times, il presidente della Cop 26 Alok Sharma, cita proprio l’Italia (insieme alla Francia) come unici due paesi del G7 che non hanno ancora assunto nuovi impegni sui finanziamenti da fornire ai paesi in via di sviluppo per la lotta al cambiamento climatico. Ossia uno dei punti più importanti su cui si è dibattuto prima a Milano e, nei giorni scorsi, anche durante la riunione parlamentare di Roma. Parliamo di quella promessa mancata di una mobilitazione da 100 miliardi di dollari all’anno da varie fonti, sia pubbliche che private entro il 2020, per le misure di mitigazione e adattamento. Impegno preso alla Cop di Copenaghen del 2009. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo aver partecipato alla Pre-Cop di Milano, insieme al ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, in un’intervista al Financial Times, il presidente della Cop 26 Alok Sharma, cita proprio l’(insieme alla) come unici duedel G7 che non hanno ancora assunto nuovisui finanziamenti da fornire aiin via diper la lotta al cambiamento climatico. Ossia uno dei punti più importanti su cui si è dibattuto prima a Milano e, nei giorni scorsi, anche durante la riunione parlamentare di Roma. Parliamo di quella promessa mancata di una mobilitazione da 100 miliardi di dollari all’anno da varie fonti, sia pubbliche che private entro il 2020, per le misure di mitigazione e adattamento. Impegno preso alla Cop di Copenaghen del 2009. Per ...

