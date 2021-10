Ispettore Coliandro 9, cosa sappiamo sulla nuova stagione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ispettore Coliandro 9, i fan o “ultras” della serie tv si stanno facendo sentire a gran voce sui social e sul web, il personaggio nato dalla mente di Carlo Lucarelli è molto acclamato dai fan. Ispettore Coliandro 9, cosa sappiamo circa la nona stagione della serie (Foto dal web)Interpretato da Giampaolo Morelli, il celebre personaggio ha concluso la sua ottava stagione su Rai2, adesso ci sarà una pausa, ma tutti si chiedono se ci sarà anche una nona stagione. Attualmente la Rai non ha confermato una nuova stagione per la serie tv, quindi sarà molto difficile riuscire ad avere una data precisa per il ritorno della serie tv sulle reti Rai. L’attore Giampaolo Morelli ha dichiarato che i ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 ottobre 2021)9, i fan o “ultras” della serie tv si stanno facendo sentire a gran voce sui social e sul web, il personaggio nato dalla mente di Carlo Lucarelli è molto acclamato dai fan.9,circa la nonadella serie (Foto dal web)Interpretato da Giampaolo Morelli, il celebre personaggio ha concluso la sua ottavasu Rai2, adesso ci sarà una pausa, ma tutti si chiedono se ci sarà anche una nona. Attualmente la Rai non ha confermato unaper la serie tv, quindi sarà molto difficile riuscire ad avere una data precisa per il ritorno della serie tv sulle reti Rai. L’attore Giampaolo Morelli ha dichiarato che i ...

