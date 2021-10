Io sono Babbo Natale, l’ultimo film con Gigi Proietti. Marco Giallini: “Un privilegio lavorarci insieme” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Si cresce con maestri come Proietti e poi si arriva a lavorarci insieme. Mamma mia che privilegio è stato condividere con lui questo film.. passarci del tempo. Gigi era diventato come un padre per me, mi ero accorto che non stava bene ma non immaginavo fino a quel punto..” E qui la voce di Marco Giallini si spezza, difficile trattenere la commozione ricordando la persona e l’attore Gigi Proietti. L’occasione nasce dalla commedia Io sono Babbo Natale, di cui Proietti e Giallini sono co-protagonisti, presentata oggi come evento di pre-apertura della 16ma Festa del Cinema di Roma e in uscita nelle sale il 3 novembre, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Si cresce con maestri comee poi si arriva a. Mamma mia cheè stato condividere con lui questo.. passarci del tempo.era diventato come un padre per me, mi ero accorto che non stava bene ma non immaginavo fino a quel punto..” E qui la voce disi spezza, difficile trattenere la commozione ricordando la persona e l’attore. L’occasione nasce dalla commedia Io, di cuico-protagonisti, presentata oggi come evento di pre-apertura della 16ma Festa del Cinema di Roma e in uscita nelle sale il 3 novembre, ...

