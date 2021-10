Inter, ritorno di fiamma clamoroso per la società: reazione immediata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Possibile cessione per l’Inter: ritorno di fiamma, ma è arrivata la reazione per la società nerazzura. Ecco tutta la verità in ottica futura Novità importanti in casa Inter come svelato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Possibile cessione per l’di, ma è arrivata laper lanerazzura. Ecco tutta la verità in ottica futura Novità importanti in casacome svelato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM’ORA - C’è il ritorno in gruppo per #Immobile: la decisione verso l'#Inter ? - SOSFanta : ?? ULTIM’ORA - C’è il ritorno in gruppo per #Immobile: la decisione verso l'#Inter ? - AndreaInterNews : RT @internewsit: Icardi, si prepara il terreno per il ritorno in Italia? Giuffrida: «Scatta il Decreto Crescita!» - - internewsit : Icardi, si prepara il terreno per il ritorno in Italia? Giuffrida: «Scatta il Decreto Crescita!» - - magnimood : se pif coppa l’inter voglio il ritorno di Kondogbia -