Insulti razzisti durante Italia Svezia Under 21: la smentita della FIGC (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La FIGC ha risposto alle accuse della Svezia, secondo cui sarebbero stati rivolti Insulti razzisti a Elanda durante il match con l’Italia Under 21 «In relazione a quanto riportato dalla Federcalcio svedese sul proprio sito e ripreso da alcuni Media, la FIGC smentisce nella maniera più assoluta che un calciatore della Nazionale Under 21, durante la gara Italia – Svezia disputata ieri a Monza, abbia espresso offese a sfondo razzista nei confronti di un avversario, episodio tra l’altro che, da quanto ci risulta, non è stato riscontrato dagli ufficiali di gara o dal delegato UEFA. Auspicando che gli organismi competenti facciano chiarezza ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Laha risposto alle accuse, secondo cui sarebbero stati rivoltia Elandail match con l’21 «In relazione a quanto riportato dalla Federcalcio svedese sul proprio sito e ripreso da alcuni Media, lasmentisce nella maniera più assoluta che un calciatoreNazionale21,la garadisputata ieri a Monza, abbia espresso offese a sfondo razzista nei confronti di un avversario, episodio tra l’altro che, da quanto ci risulta, non è stato riscontrato dagli ufficiali di gara o dal delegato UEFA. Auspicando che gli organismi competenti facciano chiarezza ...

Advertising

sportface2016 : +++La #Svezia accusa l'#Italia: 'Insulti razzisti ad un nostro giocatore, abbiamo informato arbitri e delegati'+++ #ItaliaSvezia #Under21 - matteograndi : La più grande stupidaggine mai letta in anni di frequentazioni social. Mi chiedo solo se paragonare una contestazio… - barinewstv : Under 21, la Svezia accusa l’Italia: “Insulti razzisti verso un nostro calciatore” - junews24com : Insulti razzisti durante Italia Svezia Under 21? La replica della FIGC - - gianpi36590925 : RT @sportface2016: +++La #Svezia accusa l'#Italia: 'Insulti razzisti ad un nostro giocatore, abbiamo informato arbitri e delegati'+++ #Ital… -