Innalzamento del mare, Napoli sott’acqua entro 30 anni. Progetto Enea per salvare le città a rischio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “A causa del cambiamento climatico, nei prossimi 20-30 anni il mare si alzerà mediamente di 30 centimetri, mettendo a rischio la funzionalità di quasi tutti i nostri porti”. A lanciare l’allarme è stato il presidente di Federlogistica conftrasporto Luigi Merlo, nel corso della presentazione, a Firenze, del Progetto europeo Co.Cli.Co., Costal climate core service nella prima giornata dell’Earth Technology Expo alla Fortezza da Basso dove fino a sabato 16 Settembre è in corso la prima rassegna che mette in mostra tutte le eccellenze del Made in Italy sulle tecnologie a protezione dell’ambiente. Venezia è il caso limite e il più famoso, ma a rischio in Italia ci sono molte altre città costiere come Napoli, Cagliari, Palermo, Genova, Livorno e Brindisi. Nel mondo sotto ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “A causa del cambiamento climatico, nei prossimi 20-30ilsi alzerà mediamente di 30 centimetri, mettendo ala funzionalità di quasi tutti i nostri porti”. A lanciare l’allarme è stato il presidente di Federlogistica conftrasporto Luigi Merlo, nel corso della presentazione, a Firenze, deleuropeo Co.Cli.Co., Costal climate core service nella prima giornata dell’Earth Technology Expo alla Fortezza da Basso dove fino a sabato 16 Settembre è in corso la prima rassegna che mette in mostra tutte le eccellenze del Made in Italy sulle tecnologie a protezione dell’ambiente. Venezia è il caso limite e il più famoso, ma ain Italia ci sono molte altrecostiere come, Cagliari, Palermo, Genova, Livorno e Brindisi. Nel mondo sotto ...

Advertising

ivangallo80 : RT @NWGEnergia: Circa 50 grandi città in tutto il mondo dovranno innalzare difese senza precedenti a livello globale o perdere la maggior p… - ferrix88 : @claudiomontar Capirai però debbano giustificare a loro stessi i comportamenti, e quindi esternano questa che non è… - DarioBallini : 'Clima, presentato a Firenze il progetto per affrontare l'innalzamento del mare' Boia dè. O quanto prevedeno che s… - NWGEnergia : Circa 50 grandi città in tutto il mondo dovranno innalzare difese senza precedenti a livello globale o perdere la m… - finanzaitaliana : Stati Uniti, Camera approva innalzamento temporaneo tetto del debito -

Ultime Notizie dalla rete : Innalzamento del Congresso Usa approva estensione a dicembre del tetto del debito La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato l'innalzamento del tetto del debito pubblico di 480 miliardi di dollari, con un'estensione temporale solo fino all'inizio di dicembre. La misura temporanea, già passata al Senato, può essere ora firmata ...

Crispel, 'ma costi alti e difficoltà delle aziende per adeguarsi'. ...la sorveglianza post - commercializzazione e garantisce un livello elevato di tracciabilità del ... "Oltre a ottenere un innalzamento dei livelli di sicurezza e qualità nel campo dei dispositivi medici " ...

Innalzamento del livello dei mari: cause e conseguenze Wise Society Innalzamento del mare, Napoli sott’acqua entro 30 anni. Progetto Enea per salvare le città a rischio “A causa del cambiamento climatico, nei prossimi 20-30 anni il mare si alzerà mediamente di 30 centimetri, mettendo a rischio la funzionalità di quasi tutti i nostri porti”. A lanciare l’allarme è sta ...

Congresso Usa approva estensione a dicembre del tetto del debito Roma, 13 ott. (askanews) - La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato l'innalzamento del tetto del debito pubblico di 480 ...

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato l'tettodebito pubblico di 480 miliardi di dollari, con un'estensione temporale solo fino all'inizio di dicembre. La misura temporanea, già passata al Senato, può essere ora firmata ......la sorveglianza post - commercializzazione e garantisce un livello elevato di tracciabilità... "Oltre a ottenere undei livelli di sicurezza e qualità nel campo dei dispositivi medici " ...“A causa del cambiamento climatico, nei prossimi 20-30 anni il mare si alzerà mediamente di 30 centimetri, mettendo a rischio la funzionalità di quasi tutti i nostri porti”. A lanciare l’allarme è sta ...Roma, 13 ott. (askanews) - La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato l'innalzamento del tetto del debito pubblico di 480 ...